Синоптики сделали неутешительный прогноз погоды на майские праздники

Сегодняшний день в Украине можно назвать по-настоящему весенним: с солнцем и 21 градусами тепла в некоторых областях. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Так, максимальные отметки в +19…+21 градус сегодня прогнозируют во Львове, Луцке и Ровно, а до 20-ти тепла ожидается в Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах. В Киеве, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Донецке и Николаеве воздух прогреется до +18-ти градусов. Прохладнее всего в этот день будет в Харькове и Луганске, где температура будет колебаться от 14-ти до 16-ти тепла.

Завтра будет еще теплее: в некоторых регионах обещают до 23-х тепла, однако западную часть Украины охватят ливни с грозами. В последний день месяца непогода в виде дождя и гроз распространится на всю территорию страны и продлится минимум по 2 мая включительно.



Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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