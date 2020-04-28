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В Киеве хотят ослабить карантин: что откроют в первую очередь

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, при каких условиях карантин в столице могут ослабить и что откроют в первую очередь

сегодня, 13:31
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Киеве хотят ослабить карантин: что откроют в первую очередь

Карантин в Киеве могут ослабить уже 12 мая. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко. В городе разработали свой план поэтапной отмены ограничений. 

Поэтапно ослаблять ограничения начнут через две недели, если не будет резкого скачка заболеваемости коронавирусом, говорит мэр. Изначально открыть планируют: 

- непродовольственные магазины. Это не касается магазинов в торговых центрах. Они пока будут закрыты. Речь лишь об отдельных помещениях с площадью не более 300 квадратных метров; 

- салоны красоты. Сюда же относятся и парикмахерские. Клиентов они обязаны будут принимать по предварительной записи и после каждого обрабатывать помещение;

- ларьки. Они смогут продавать еду и напитки, если клиенты не будут употреблять их на месте;

- ателье и предприятия по предоставлению бытовых услуг. При этом на 10 квадратных метров должно быть не больше одного сотрудника. То же самое касается и клиентов; 

- адвокатские бюро и нотариальные конторы;

- парки и скверы. Гулять можно будет максиму по двое. Либо же если это семья с детьми - два ребенка на двух взрослых. 

На всех вышеупомянутых объектах должны будут соблюдаться санитарные правила. Всем сотрудникам обязаны мерить температуру, а посетителей без масок пускать запрещено, добавил Кличко. 

Также мэр отметил, что школы и садики в Киеве смогут открыть лишь на втором этапе ослабления карантина. 

"Что касается общественного транспорта, то пока он будет ходить в ограниченном режиме. Метрополитен откроется, если будет соответствующее решение правительства", - подчеркнул городской глава. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0I9oippvn2w&feature=emb_title
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