Над Арктикой затянулась самая большая в регионе озоновая дыра

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7808.83
ETH/USD
198.86
LTC/USD
46.29
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.37
Самая большая в мире арктическая озоновая дыра, которая образовалась этой весной, затянулась. Об этом пишет CNN.
За дырой наблюдали ученые в Службе атмосферного мониторинга Коперника (CAMS). По их словам, исчезновение озоновой дыры произошло не в результате человеческой деятельностью, которая минимизировалась в условиях пандемии коронавируса.
"COVID19 и связанные с ним блокировки, вероятно, не имеют к этому никакого отношения, - отмечается в сообщении ученых. - Повлиял необычайно сильный и долгоживущий полярный вихрь, событие не связано с изменениями качества воздуха".
Добавим, что дыра была массивной, однако большая часть озона, обычно находящегося в 11 милях от стратосферы, была истощена. В последний раз такое сильное химическое разрушение озона наблюдалось в Арктике почти десять лет назад. По данным CAMS, полярный вихрь в Арктике обычно слабее из-за присутствия близлежащих земель, а также горных хребтов.
Напомним, животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и дорогах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости