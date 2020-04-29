Над Арктикой затянулась самая большая в регионе озоновая дыра

Самая большая в мире арктическая озоновая дыра, которая образовалась этой весной, затянулась. Об этом пишет CNN.

За дырой наблюдали ученые в Службе атмосферного мониторинга Коперника (CAMS). По их словам, исчезновение озоновой дыры произошло не в результате человеческой деятельностью, которая минимизировалась в условиях пандемии коронавируса.

"COVID19 и связанные с ним блокировки, вероятно, не имеют к этому никакого отношения, - отмечается в сообщении ученых. - Повлиял необычайно сильный и долгоживущий полярный вихрь, событие не связано с изменениями качества воздуха".

Добавим, что дыра была массивной, однако большая часть озона, обычно находящегося в 11 милях от стратосферы, была истощена. В последний раз такое сильное химическое разрушение озона наблюдалось в Арктике почти десять лет назад. По данным CAMS, полярный вихрь в Арктике обычно слабее из-за присутствия близлежащих земель, а также горных хребтов.

Напомним, животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и дорогах.

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