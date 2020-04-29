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29 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 29 апреля, в мире отмечают несколько праздников, а дни рождения - у Умы Турман и Мишель Пфайффер

сегодня, 07:30
Автор:

• Елена Волкова

29 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня во всем мире отмечают Международный день танца, идеей которого почти 40 лет кряду является единство всех направлений этого искусства. Тем временем в Израиле сегодня отмечают и День независимости. Кроме того, 29 апреля принято дарить радость больным малышам. Акции благотворительных организаций приурочены к Международному дню желаний, который также празднуют сегодня.

В народе существуют поверья, что в этот день принято наводить порядки, но запрещено что-то давать в долг - дескать, это может быть чревато бедностью. 

Известно, что 29 апреля 1770 года английский капитан Джеймс Кук высадился у берегов Австралии. А в 1913 году швед Гидеон Сундбек запатентовал застежку “молнию”. Кроме того, в этот день, в 1918-м, была принята Конституция УНР, которая так и не вступила в силу. Именинники этого дня - актрисы Лариса Удовиченко, Ума Турман и Мишель Пфайффер.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня в некоторых областях Украины ожидается по-настоящему весенняя и благоприятная погода. В других же планы на день могут испортить дождь и гроза. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.


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Источник: https://comments.ua/
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