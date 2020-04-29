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В Украине могут амнистировать более 3 тыс. осужденных

Кабмин предложил законопроект об амнистии

сегодня, 11:02
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине могут амнистировать более 3 тыс. осужденных

В Украине могут провести масштабную амнистию. С таким предложением выступило правительство. Осужденных отпустят на волю из-за эпидемии COVID-19. Такой проект закона опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроект №3397 "Об амнистии осужденных" направлен  на уменьшение числа лиц в исправительных учреждениях и предполагает объявление амнистии для наиболее незащищенной и уязвимой социальной категории осужденных. Так, освободить от заключения намерены несовершеннолетних и женщин, под амнистию попадут также мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети либо дети-инвалиды. На свободу также предлагается отпустить лиц пенсионного возраста и участников АТО.

Отмечается, что по предварительным подсчетам освободиться должны 3009 человек.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, насколько оправдан выпуск осужденных украинцев во время карантина.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/658671.html
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