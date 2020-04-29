В Украине могут амнистировать более 3 тыс. осужденных

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В Украине могут провести масштабную амнистию. С таким предложением выступило правительство. Осужденных отпустят на волю из-за эпидемии COVID-19. Такой проект закона опубликован на официальном сайте Верховной Рады.
Законопроект №3397 "Об амнистии осужденных" направлен на уменьшение числа лиц в исправительных учреждениях и предполагает объявление амнистии для наиболее незащищенной и уязвимой социальной категории осужденных. Так, освободить от заключения намерены несовершеннолетних и женщин, под амнистию попадут также мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети либо дети-инвалиды. На свободу также предлагается отпустить лиц пенсионного возраста и участников АТО.
Отмечается, что по предварительным подсчетам освободиться должны 3009 человек.
Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, насколько оправдан выпуск осужденных украинцев во время карантина.
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