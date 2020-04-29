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От коронавируса умер священник, проводивший подпольные богослужения с прихожанами

Несмотря на запрет, священник, умерший от коронавируса, тайно проводил богослужения с прихожанами в селе на Тернопольщине

сегодня, 13:39
Автор:

• Виолетта Комаровская

От коронавируса умер священник, проводивший подпольные богослужения с прихожанами

На Тернопольщине от коронавируса умер священник, проводивший подпольные богослужения. Прихожан он собирал в селе Потуторов, несмотря на карантин. Об этом рассказал в Facebook руководитель Шумской РГА Виталий Кудлак. 

Накануне в Шумском районе скончались от Covid-19 два мужчины. Одному было 67 лет, другому - 55. Последним и оказался священнослужитель из села Потуторов. В больницу его привезли в крайне тяжелом состоянии, говорит Кудлак. Спасти мужчину врачам районной больницы не удалось. На тот момент, когда медики зафиксировали смерть пациента, уже было известно, что священник был болен коронавирусом. 

Далее раскрылись и другие подробности. Оказывается, что священник с началом карантина и не думал его соблюдать. Править службу с прихожанами он не прекращал, несмотря на вспышку коронавируса в регионе, говорит глава райгосадминистрации. Людей собирал тайно. При этом подпольные богослужения устраивал не в храме.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения и обращения ко всем священникам района, он устраивал тайные службы в частных домах", - рассказал Кудлак. 

Из-за того, что все это проводилось в тайне, медикам лишь добавилось работы. Им нужно найти всех, кто посещал подпольные службы. Ведь потенциально они также могут быть больны коронавирусом и им, а также окружающим их людям, угрожает опасность. Некоторых из тех, кто общался с умершим священником, уже удалось установить. Их тестируют на Covid-19. 

На сегодня в Шумском районе Тернопольской области зафиксировали 69 подтвержденных случаев коронавируса. Три пациента умерли.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине общее количество инфицированных коронавирусом приближается к 10 тысячам. 


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Источник: https://www.facebook.com/SRDAKudlak/
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