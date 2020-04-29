Статистика коронавируса 29 апреля: за сутки COVID-19 заразилось еще 456 украинцев

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7914.22
ETH/USD
205.12
LTC/USD
46.47
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.37
Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно
последней информации по состоянию на 9:00 29 апреля, коронавирусом в
нашей стране инфицированы 9866 человек. Это на 456 случаев больше,
нежели в минувшие сутки.
В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 250 пациентов. Тем временем 1103 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.
Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:
Винницкая область - 412 случаев;
Волынская область - 271 случай;
Днепропетровская область - 323 случая;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 357 случаев;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 228 случаев;
Ивано-Франковская область - 821 случай;
Кировоградская область - 377 случаев;
Киев - 1341 случай;
Киевская область - 643 случая;
Львовская область - 405 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 261 случай;
Полтавская область - 188 случаев;
Ровенская область - 588 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 708 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 81 случай;
Черновицкая область - 1489 случаев;
Черкасская область - 282 случая;
Черниговская область - 41 случай.
Напомним, Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда.
Также мы сообщали, что победа над коронавирусом не обязательно дает иммунитет от него и гарантию защиты от повторного заражения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Рецидив возможен даже у тех, кто переболел атипичной пневмонией. Исследования показали, что антитела в организме вырабатываются не всегда. А значит, такие пациенты могут заболеть Covid-19 снова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости