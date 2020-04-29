Статистика коронавируса 29 апреля: за сутки COVID-19 заразилось еще 456 украинцев

Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 29 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 9866 человек. Это на 456 случаев больше, нежели в минувшие сутки.

В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 250 пациентов. Тем временем 1103 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.

Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:

Винницкая область - 412 случаев;

Волынская область - 271 случай;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 357 случаев;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 228 случаев;

Ивано-Франковская область - 821 случай;

Кировоградская область - 377 случаев;

Киев - 1341 случай;

Киевская область - 643 случая;

Львовская область - 405 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 261 случай;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 588 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 708 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 81 случай;

Черновицкая область - 1489 случаев;

Черкасская область - 282 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Напомним, Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда.

Также мы сообщали, что победа над коронавирусом не обязательно дает иммунитет от него и гарантию защиты от повторного заражения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Рецидив возможен даже у тех, кто переболел атипичной пневмонией. Исследования показали, что антитела в организме вырабатываются не всегда. А значит, такие пациенты могут заболеть Covid-19 снова.

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