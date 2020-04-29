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Медведчук и Марченко покупают продукты для чернобыльцев

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук вместе с женой собрали продуктовые наборы для ветеранов-чернобыльцев с Белой Церкви

сегодня, 14:26
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Медведчук и Марченко покупают продукты для чернобыльцев

Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко закупили продукты для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Наборы для втеранов-чернобыльцев из Белой Церкви семья председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" собрала за собственные средства, сообщает телеканал NEWSONE. 

Чернобыльцы ранее сами обратились в благотворительный фонд Оксаны Марченко. Они жаловались, что в последнее время сильно нуждаются в помощи, но получить ее не могут. 

"Наша власть нас забыла. Как забыли афганцев, как забыли чернобыльцев… Той пенсии не хватает. На лекарства уходит половина той пенсии, плюс за коммуналку заплатишь да и все. А живешь - за что хочешь, за то и живи", - рассказал чернобылец Николай из Белой Церкви.

В то же время Екатерина Приходько, ликвидатор 2-й категории, пожаловалась, что доплачивают ей, как ликвидатору, крайне мало: "Я была ликвидатором, и за ликвидацию вот это мне доплачивают 207 грн. 60 коп. Нужна помощь, потому что вся пенсия уходит на лечение".

Семья народного депутата Виктора Медведчука и Оксаны Марченко откликнулась на призыв о помощи. Они говорят, что о страшных последствиях Чернобыльской катастрофы знают не понаслышке, а потому не могут оставить ликвидаторов в беде.

"Для семьи Оксаны Марченко эта ситуация имеет особое значение, потому что ее папа принимал участие в ликвидации аварии ЧАЭС, поэтому она относится с большой благодарностью к этим людям, благодаря которым мы живы, живем и здоровы", - отметил Алексей Басманов, представитель Благотворительного фонда Оксаны Марченко.

Сама Оксана Марченко говорит, что ей тяжело принять ситуацию, когда люди, спасшие всех от страшной катастрофы, теперь вынуждены просить о помощи.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как в Украине почтили память жертв Чернобыльской катастрофы. 


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Источник: newsone.ua/news/society/semja-oksany-marchenko-i-viktora-medvedchuka-zakupila-produktovye-nabory-dlja-likvidatorov-avarii-na-chaes.html
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