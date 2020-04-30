В NASA показали вертолет, который отправят на Марс

В NASA показали вертолет, который отправят в экспедицию на Марс. Имя для аппарата придумала школьница из Алабамы, сообщают на сайте космического агентства.

Придумать имя для космического вертолета в NASA предложили всем желающим. Для этого нужно было отправить заявку с названиями на сайт агентства. Всего таких получили 28 тысяч. Но выбирать из множества вариантов пришлось лишь один.

В итоге, победу одержала школьница из Нортпорта, что в штате Алабама. Ученица 11 класса предложила назвать марсианский вертолет - Ingenuity. В переводе это звучит как "Искусность" либо же "Изобретательность".

Роботизированный вертолет станет первым подобным аппаратом, который совершит полет в атмосфере другой планеты, утверждают в NASA. На Марс его отправят вместе с марсоходом Perseverance.

Как именно выглядит робот-вертолет, представители космического агенства показали на своей странице в Youtube.





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Марсианский вертолет в течении месяца должен совершить 5 полетов в атмосфере красной планеты. Он оснащен HD-камерой, а для навигации имеет камеру с солнечным трекером, также к нему прикрепили специальное устройство, которое будет передавать данные. Питаться энергией аппарат будет от солнечных батарей.





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Фото: NASA

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