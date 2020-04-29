Магнитные бури в мае: когда ждать и как уберечься

Магнитные бури в мае жители планеты могут ощутить 4 раза. Но все они будут незначительными и куда слабее, чем, например, апрельские магнитные бури, сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Первые вспышки на солнце, которые могут отразиться на самочувствии человека произойдут уже 5 мая. Магнитосфера в этот день будет где-то на уровне G-1. Иными словами, это слабая магнитная буря. Затем подобных следует ожидать еще трижды - 18, 19 и последнюю 21 мая. Они будут даже слабее первой. Однако, предупреждают специалисты Лаборатории, пожилые люди и метеочувствительные все же могут их ощутить на себе.

Первым признаком того, что магнитная буря все же дала о себе знать, является слабость и недомогание. Если появились подобные симптомы, медики советуют отстраниться от всего, что может спровоцировать стресс. Накануне предполагаемой магнитной бури необходимо хорошо поспать. От жирной еды лучше отказаться в пользу полезной и богатой витаминами пищи. Алкоголь и кофе также лучше не употреблять. А вот травяной чай поможет восстановить силы и энергию и поможет легче пережить вспышки на солнце. Если замечали за собой склонность к метеозависимости, лучше на время магнитных бурь отказаться от интенсивных занятий спортом. Физические нагрузки лучше заменить длительными прогулками на свежем воздухе.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в конце апреля жителям планеты придется иметь дело с сильными магнитными бурями.

Графика: tesis.lebedev.ru

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