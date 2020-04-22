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Три магнитные бури подряд: какие дни будут самыми тяжелыми этой весной

28, 29 и 30 апреля произойдут сразу три магнитные бури, о которых следует знать ради собственного здоровья

сегодня, 09:50
Автор:

• Елена Волкова

Три магнитные бури подряд: какие дни будут самыми тяжелыми этой весной

Уже на следующей неделе украинцев ожидают сразу три магнитных бури подряд. Так, 28, 29 и 30 апреля произойдут сразу три вспышки на Солнце, о которых следует знать ради собственного здоровья.

Согласно исследованиям, следующие колебания в атмосфере, которые ощутят все жители планеты (в большей степени - метеозависимые) ожидаются 4 и 6 мая. Всего в грядущем месяце будет 4 вспышки. Другие даты магнитных бурь - 23 и 29 мая. Стоит учесть, что самыми частыми реакциями на вспышки Солнца является головная боль, перепады давления, слабость, быстрая утомляемость и перепады настроения. Чтобы помочь организму справиться со всем вышеперечисленным, следует больше дышать свежим воздухом, спать не менее 8 часов в сутки, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что ученые провели исследование и назвали самую болезненную нацию в мире.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения решили развеять слухи о том, что коронавирус могли создать искусственно, в лаборатории Китая. По словам  пресс-секретаря ВОЗ Фаделы Чаиб, новый вирус появился в конце прошлого года у летучих мышей, и его не создавали в лабораторных условиях.


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Источник: comments.ua
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