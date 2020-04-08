Генетические мутации: ученые назвали самую болезненную нацию в мире

Ученые провели исследование и назвали самую болезненную нацию в мире. Согласно анализу ДНК разных национальностей, медики пришли к выводу, что один из самых слабых здоровьем народов - финны.

Оказалось, что ДНК жителей Финляндии имеет схожую структуру, что провоцирует наследственные недуги и делает нацию очень болезненной. Так, существует минимум 26 видов ДНК, которые ведут к появлению самых разных отклонений: нарушению обмена веществ, сердечно-сосудистым проблемам, диабету и прочему. Причем 19 из них встречаются только у финнов, которых ученые назвали уникальным и генетически сплоченным народом. Естественно, вышеперечисленные болезни встречаются и в других странах, однако в Финляндии - из-за мутаций в два раза чаще. Впрочем, люди знают о предрасположенностях и своевременно обращаются за помощью и предотвращают болезни.

Как ранее сообщали "Комментарии", на время карантина некоторые украинцы оказались в четырех стенах без работы, другие же трудятся удаленно собственно в тех же условиях. Однако медики предупреждают о том, что удаленка грозит целым букетом заболеваний.





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