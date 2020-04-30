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В Чернобыльскую зону перевезли радиоактивные отходы

Радиоактивные отходы будут захоронены в зоне отчуждения

сегодня, 12:27
Автор:

• Сергей Медведев

В Чернобыльскую зону перевезли радиоактивные отходы

В Чернобыльскую зону отчуждения доставили радиоактивные отходы, которые ранее находились на Кировоградщине. Об этом на свое странице в Facebook сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Так, радиоактивные отходы, которые находились на объекте  Цибулево в Кировоградской области перевезли в рамках проекта НАТО.

"В зону отчуждения на пункт захоронения радиоактивных отходов Буряковка, были перевезены "исторические" радиоактивные отходы, которые были изъяты из объекта Цибулево", - сообщили в Госагентстве.

Радиоактивные материалы упакованы в металлические контейнеры. Их разместили на специальной площадке в пункте захоронения.


Как сообщал портал "Комментарии", Под Киевом на ТЭС сжигали радиоактивные деревья из Чернобыльской зоны.  Деревья из зоны отчуждения покупало предприятие в Иванковском районе. При этом уровень радионуклидов в данной древесине превышал максимально допустимую норму. Деревья пускали на дрова, а затем сжигали и использовали как топливо для Иванковской тепловой электростанции. 


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