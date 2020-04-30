Грета Тунберг пожертвовала 100 тыс. долларов для детей с COVID-19

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвовала 100 тыс. долларов на защиту детей от эпидемии коронавируса. Средства она направила в ЮНИСЕФ. Тунберг также призвала всех следовать ее примеру.

"Я прошу всех присоединиться ко мне в поддержке чрезвычайно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение детей, защиту их здоровья и продолжение их обучения", - отметила Тунберг.

Знаменитая борец за экологию получила данную сумму от неправительственной организации Human Act из Дании. За переданные средства закупят продукты питания, деньги также пойдут на оплату медицинских услуг и обучение.

Как сообщал портал "Комментарии", шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом COVID-19 после поездки по Европе. По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте, поэтому они решили самоизолироваться у себя в доме.

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