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Кипр запускает авиасообщение и готовится к волне туристов

4 мая на Кипре начнут смягчать карантин, а 9-го - откроют отели для туристов

сегодня, 14:25
Автор:

• Елена Волкова

Кипр запускает авиасообщение и готовится к волне туристов

Кипр заявил о том, что не пропустит грядущий туристический сезон. Уже 9 июня островное государство открывает авиасообщение, которое было приостановлено из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на министерство здравоохранения Кипра. 

Уже известно о том, что в грядущий понедельник, 4 мая, на Кипре начнут смягчать карантин, а 9-го мая - откроют все морские порты, которым разрешат принимать круизные лайнеры. Свои двери распахнут кафе и рестораны: клиентам позволят сидеть как внутри помещений, так и снаружи – на террасах. Тогда же разрешат работать отелям, которые смогут принимать первых туристов, соблюдая меры предосторожности в период пандемии. Самолетом в страну можно будет попасть уже 9 июля.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Украинской ассоциации туристических агентств уверены в том, что этим летом наши отели будут заполнены на 100%. Впрочем, несмотря на пандемию, конкуренцию отдыху по-украински могут составить четыре государства.


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Источник: comments.ua
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