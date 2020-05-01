Обход НДС и подстава для Зеленского: почему "гуманитарный груз" Эпицентра - поступок за гранью добра и зла

Компания "Эпицентр", супермаркеты которой продолжают работу, несмотря на карантин, подтвердила, что оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия". Он, напомним, привез в Украину средства индивидуальной защиты для врачей. Самолет с помпой встречали первые лица государства, включая президента Владимира Зеленского. Вот только оказалось, что груз, оформленный с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС (от которого в связи с изменениями законодательства освобождаются все медицинские товары – как гуманитарного, так и коммерческого назначения) включал еще и коммерческую продукцию. Которая пошла в продажу… Эксперты прокомментировали эту неоднозначную ситуацию изданию "Комментарии".

"Новая власть обещала поломать старую систему. На деле же она стала частью этой самой системы и ее схем"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала называет абсолютно ненормальной ситуацию, когда украинские власти позволяют работать гипермаркетам и супермаркетам, а также мировым сетям, "перекрыв кислород" посредством карантинных запретов малому и среднему бизнесу.

"Рабочие места в большинстве своем создают в последнее время именно малый и средний бизнес. Но предпринимателям запретили работать. Тогда как крупные сети не просто работают, в том числе обходя карантинные меры, но еще и освобождаются от уплаты налогов, получают иные привилегии, – подчеркивает Виталий Бала. – Новая власть обещала поломать старую систему. На деле же она стала частью этой самой системы и ее схем. И показала себя, мягко говоря, не с лучшей стороны в непростой ситуации борьбы с коронавирусом. Избирательный подход во время карантина точно отразится на симпатиях избирателей. Тем более, что показательно карать никого из топ-нарушителей власть не спешит. Отыгрываются всё на том же малом и среднем бизнесе".

По мнению эксперта, на первый план сейчас выходит вопрос справедливости.

"Мы видим, что после скандала с работой ресторана одного из нардепов от "Слуги народа", в городах Украины начали массово ослаблять карантинные меры. Местные власти делают это и из чувства справедливости, и из чувства протеста. Потому что избирательным карантином центральная власть, по сути, легитимизировала нарушения, – считает Виталий Бала. – И тут, как мне кажется, вопрос не только в отсутствии опыта у Зе-команды, но и в коррупционной составляющей. Кто-то на всей это ситуации хорошо заработал. Посмотрим, сумеют ли правоохранительные органы найти честные ответы на эти непростые вопросы".

Встречу же самолета с как бы "гуманитаркой" эксперт и вовсе считает чем-то за гранью здравого смысла.

"Это что-то за граню здравого смысла, за гранью добра и зла, – говорит Виталий Бала. – Такое впечатление, что Зеленского подставили с этой встречей. Всё это точно требует показательной порки. Вопрос лишь в том – кого намерены пороть".

"Оформят задним числом документы, придумают пиар-сказки – и на этом всё закончится"

"Увы, для нашей страны, контрабанда давно стала нормой жизни, – говорит заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. – Общая практика, когда при пересечении границы декларируется один, дешевый или освобожденный от пошлины товар, а завозится – другой. Дорогой. Например, декларируются, условно спички, а завозят смартфоны, норковые шубы, черную икру. Но в данном случае, речь шла о грузе под эпидемию коронавируса. То есть – общественно значимого груза. И коммерсы, в качестве прикрытия своего бизнеса использовали президента".

По мнению эксперта, то, что сейчас "участники аферы" пытаются прикрыть свою операцию заявлениями, что груз был частично коммерческий, частично – гуманитарный – попытка сохранить лицо. Зеленскому и себе.

"Однако всей стране очевидно, что это – ложь. По большому счету, все участники аферы должны либо сесть, либо (кто из властной вертикали) – подать в отставку. Но боюсь, что этого не случится, – отмечает Валерий Песецкий. – Оформят задним числом документы, придумают пиар-сказки – и на этом всё закончится. Зеленский же сделает еще один шаг к завершению своей президентской карьеры в качестве марионетки в руках украинских олигархических кланов".

"Эпицентру и многим другим крупным бизнесам эпически везет с этой властью"

Лицемерие для украинской власти – традиционное явление. Но "новые лица" тут дали фору всем, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Про моральный аспект в свете действий властей в ситуации с коронавирусом, карантином и кризисом говорить не приходится. В ситуации со встречей того же "гуманитарного груза" мы видим смесь непрофессионализма, коррупции и желании хайпить на всём, – отмечает эксперт. – Думаю, что "Эпицентру" и многим другим крупным бизнесам эпически везет с этой властью. Она не зажравшаяся. Это не мультмилиллионеры. По меркам наших крупных бизнесменов, многие в Зе-команде – довольно бедные люди. Пока Зеленский что-то там вещает о необходимости еще немного потерпеть и подучить на карантине иностранные языки, его окружение загребает деньги на этом самом карантине. Потому что незакрытие того же "Эпицентра" – это огромные деньги. Кто-то кому-то кешем занес определенную сумму. И – работай на здоровье! Если бы малый бизнес мог сделать так же, у власти нашлись бы аргументы, почему те же парикмахерские могут работать. Просто тут мы видим разные лоббистские возможности".

Алексей Голобуцкий подчеркивает: если при Януковиче и Порошенко для определенного рода схем использовали многоходовки, то при Зеленском тупо делают двуходовочки. Совершенно нагло и безоглядно.

"Раньше боялись хотя бы политических последствий (понятно, что богатый человек у нас априори не может сесть в тюрьму – за редчайшим исключением). Эти же – ничего не боятся. Они понимают, что пришли на время. И стараются это время максимально использовать для личного обогащения. Мы же видим, что окружение Зеленского то и дело меняется. И уходят, поверьте, куда более богатыми, чем пришли… Ну, а расхлебывать всё, что они (не без помощи 73%) наварили, будет вся страна, – отмечает политтехнолог. – Тотальная несправедливость очень сильно деморализует общество. Но еще страшнее, что следующая власть, скорее всего, быть изначально намного страшнее нынешней. Потому что будет еще циничнее – благо увидели, что это можно".

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Офисе президента рассказали, почему в карантин работает только "Эпицентр".

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