Прогноз погоды на 2 мая: в каких регионах сегодня пройдут дожди

Сегодня, 2 мая, ночью в западных и днем в большинстве северных, центральных и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха прогреется до 19-24 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 7-12 градусов тепла. В восточных и Днепропетровской областях до +27 градусов, в западных областях ожидается 15-20 градусов тепла.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Донецкой и Луганской областях, там столбики термометров сегодня поднимутся до +24…+26 градусов. Холоднее всего сегодня будет в Одесской области, там столбики термометров 2 мая поднимутся до +15…+17 градусов.

Ветер сегодня ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

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