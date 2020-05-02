Прогноз погоды на 2 мая: в каких регионах сегодня пройдут дожди

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Сегодня, 2 мая, ночью в западных и днем в большинстве северных, центральных
и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной
территории Украины без осадков. Об этом свидетельствуют данные
Укргидрометцентра.
Температура воздуха прогреется до 19-24 градусов тепла. Ночью синоптики
прогнозируют 7-12 градусов тепла. В восточных и Днепропетровской областях до +27
градусов, в западных областях ожидается 15-20 градусов тепла.
Самая теплая погода сегодня ожидается в Донецкой и Луганской областях, там
столбики термометров сегодня поднимутся до +24…+26 градусов. Холоднее всего
сегодня будет в Одесской области, там столбики термометров 2 мая поднимутся до
+15…+17 градусов.
Ветер сегодня ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.
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