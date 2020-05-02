Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.05.2020

BTC/USD

8904.51

ETH/USD

215.35

LTC/USD

47.97

НБУ 02.05.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды на 2 мая: в каких регионах сегодня пройдут дожди
НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды на 2 мая: в каких регионах сегодня пройдут дожди

Синоптики рассказали, где сегодня будет теплее всего

сегодня, 08:48
Автор:

• Татьяна Веремеева

Прогноз погоды на 2 мая: в каких регионах сегодня пройдут дожди

Сегодня, 2 мая, ночью в западных и днем в большинстве северных, центральных и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха прогреется до 19-24 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 7-12 градусов тепла. В восточных и Днепропетровской областях до +27 градусов, в западных областях ожидается 15-20 градусов тепла.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Донецкой и Луганской областях, там столбики термометров сегодня поднимутся до +24…+26 градусов. Холоднее всего сегодня будет в Одесской области, там столбики термометров 2 мая поднимутся до +15…+17 градусов.

Ветер сегодня ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...