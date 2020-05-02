Годовщина событий 2 мая в Одессе: полицейские приступили к усиленной охране

Более 1500 правоохранителей сегодня в Одессе обеспечивают безопасность граждан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Отмечается, что за порядком следят сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и национальной гвардии. Они проводят разъяснительную работу с людьми в городе, а также следят за соблюдением действующего законодательства и условий карантина из-за коронавируса.

Основные превентивные мероприятия сосредоточены у Соборной площади, возле Куликового поля и в центральной части города.

Ранее "Комментарии" писали, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку пророссийской пропаганды пророссийского движения "Куликово поле", которая заключалась в организации провокации на 2 мая. В день годовщины пожара в Доме профсоюзов представители пророссийского движения "Куликово поле" распространяли в Одессе агитационные материалы с пропагандой так называемой "Новороссии" и призывали к захвату государственной власти силой в Одессе в частности и в Украине в целом.

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