Годовщина событий 2 мая в Одессе: полицейские приступили к усиленной охране

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Более 1500 правоохранителей сегодня в Одессе обеспечивают безопасность
граждан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что за порядком следят сотрудники полиции, Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям и национальной гвардии. Они проводят разъяснительную
работу с людьми в городе, а также следят за соблюдением действующего
законодательства и условий карантина из-за коронавируса.
Основные превентивные мероприятия сосредоточены у Соборной площади, возле Куликового поля и в центральной части города.
Ранее "Комментарии" писали, что сотрудники Службы безопасности Украины
предотвратили попытку
пророссийской пропаганды пророссийского движения "Куликово поле", которая
заключалась в организации провокации на 2 мая. В день годовщины пожара в Доме
профсоюзов представители пророссийского движения "Куликово поле" распространяли
в Одессе агитационные материалы с пропагандой так называемой "Новороссии" и
призывали к захвату государственной власти силой в Одессе в частности и в Украине в
целом.
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