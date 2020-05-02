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В 3 областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

По данным Укргидрометцентра, в 3 областях не прекратятся грозы и шквальный ветер, а еще в ряде регионов - чрезвычайный уровень пожарной опасности

сегодня, 17:28 1107
Автор:

• Таисия Ерохина

В 3 областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Сегодня в 3 регионах Украины продержатся потенциально опасные погодные условия, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, до конца суток 2 мая в Житомирской, Винницкой и Киевской областях грозы, местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/сек. Также сегодня в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности, который сохранится и в течение завтрашнего дня, 3 мая.

Жителям указанных регионов следует быть в выходные осторожными. Как сообщили в Киевском городском совете, гражданам следует придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра. Во-первых, все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Во-вторых, в случае пребывания на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В-третьих, от сильного ветра следует спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Кроме того, советуют избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали "Комментарии", в майские выходные в Украине местами ожидаются дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, воскресенье-понедельник побудут теплыми, а со вторника ожидается похолодание.


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Источник: https://comments.ua
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