ФОТОФАКТ: рестораторы устроили «летнюю террасу» под Офисом президента

Сегодня в Киеве под стенами Офиса президента развернулась импровизированная летняя площадка ресторана. Так бизнесмены протестовали против закрытия заведений во время карантина. Фото с места событий опубликованы "Фактами ICTV".

Сообщается, что представители бизнеса требуют власть обратить внимание на проблемы в данной сфере, возникшие в результате продолжающихся карантинных ограничений.

При этом, акция протеста была еще и благотворительной инициативой. Так, демонстранты расставили столики со стульями, соблюдая дистанцию. А на столах, кроме того, стояли антисептики. Расположиться в "заведении" могли все желающие, но, опять же, держа дистанцию. Организаторы предложили гостям перекусить, за что платить можно было по желанию. При этом средства, вырученные на акции, пойдут на благотворительность как помощь медикам. К слову, место участники импровизированной летней террасы подготовили и для президента Владимира Зеленского, правда, он этим не воспользовался. Добавим, что персонал был в масках и перчатках.

Напомним, украинские правительство и парламент в условиях пандемии коронавируса, карантина и кризисных явлений в экономике, периодически принимают меры по поддержке отечественного бизнеса. Но – то ли не то принимают, то ли не в тех объемах. Ситуация накаляется, протестные настроения – нарастают. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие налоговые и административные ослабления для бизнеса (и не только для него) следует ввести украинским властям. А также – почему этого не делалось ранее, и что мешает сделать сейчас.

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