Проблемы бизнеса: какие налоговые и административные ослабления следует ввести в Украине

Украинские правительство и парламент в условиях пандемии коронавируса, карантина и кризисных явлений в экономике, периодически принимают меры по поддержке отечественного бизнеса. Но – то ли не то принимают, то ли не тех объемах. Ситуация накаляется, протестные настроения – нарастают. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие налоговые и административные ослабления для бизнеса (и не только для него) следует ввести украинским властям. А также – почему этого не делалось ранее, и что мешает сделать сейчас.

"Дело усугубляет кадровая турбулентность и слабая преемственность власти"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин считает, что с учетом состояния доходов бюджета, рассчитывать на существенные налоговые послабления (льготы, каникулы, амнистии) не приходиться.

"Недовыполнение бюджета за три месяца – 27,5 млрд грн, а внешние заимствования и проблематичны, и очень дорогие. Дело усугубляет кадровая турбулентность и слабая преемственность власти", – поясняет эксперт.

По словам Вячеслава Черкашина, из реального налогового инструментария остаются:

– более широкое применение рассрочек налоговых платежей в пределах бюджетного года (особенно для малого бизнеса и самых пострадавших секторов экономики);

– смещение сроков уплаты налогов (более поздние даты).

То, что нужные решения не принимались ранее, связано, по мнению аналитика, с отсутствием ясности не только с фискальной политикой, но даже с экономической идеологией государства.

"Сначала декларировали приверженность экономическим свободам и либертарианству, но затем "переобулись" в украиноцентризм, – напоминает Вячеслав Черкашин. – Еще пример – первый проект секвестра бюджета содержал урезание государственных расходов на 11%, второй (Закон 553) увеличил их на 7%. И напоследок: первый Закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии (№533) дал льготы физическим и юридическим лицам по плате за землю и налогу на недвижимость на два месяца (март, апрель), а второй (№ 540) сократил указанные налоговые льготы вдвое (до 31.03.2020). В такой ситуации последовательную государственную политику, включая экономическую и налоговую, проводить невозможно".

Также препятствиями для внятной налоговой политики аналитик называет нестабильнейшую макроэкономическую ситуацию в стране и отсутствие ясности с кредитом МВФ. Особенно – последнее.

"Вред, уже нанесенный бизнесу необоснованными карантинными мероприятиями, следует компенсировать с помощью налоговых изменений"

Экономист, представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман уверен: прежде всего, бизнесу необходимо разрешить работать – при условии выполнения мер безопасности.

"Срочно, с начала мая, необходимо внести изменения в правительственное постановление №211 и позволить работать всем, кто предусмотрен планом Камбина на 1 и 2 этапе. Это торговля, бытовое обслуживание, гостиницы, кафе, нотариусы, адвокаты и так далее, – отмечает эксперт. – Также необходимо разрешить работать общественному транспорту, с мерами безопасности, чтобы люди имели возможность доехать на работу. Тот вред, который уже нанесен бизнесу необоснованными карантинными мероприятиями, следует компенсировать с помощью налоговых изменений. В частности – снизить налоговую нагрузку для социально незащищенных слоев населения и работников".

Среди таких изменений Олег Гетман предлагает:

– временно, на два квартала, сделать уплату ЕСВ добровольной для всех видов бизнеса, с согласия работника и работодателя;

– предприятия, непосредственно пострадавшие в результате ограничительных решений власти, связанных с карантинными мерами (бытовые услуги, торговля непродовольственными товарами, киносфера, развлекательные центры и т.п.) – освободить такие предприятия от уплаты всех налогов и сборов за этот период, а также освободить от платы за землю и недвижимое имущество в 2020 году;

– освободить от обязательной уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей совместителей и ФЛП, которые временно не осуществляют деятельность;

– отменить необходимость обязательной уплаты ЕСВ для ФЛП в течение 2020 года, оставив для них возможность платить ЕСВ исключительно по желанию, с соответствующим учетом в стаж только в случае уплаты взноса.

"Времени и права на ошибки уже нет"

По мнению управляющего партнера Аудиторской фирмы "Капитал Плюс", сопредседателя Налогового комитета в Союзе украинских предпринимателей, главы налогового комитета общественного совета при Министерстве финансов Татьяны Шевцовой, сложно ожидать в сегодняшней крайне фискальной политике парламентариев смещения акцентов на прямо противоположные.

"И до пандемии, карантина усиление фискального давления государства не способствовало экономическому росту. А в сегодняшних условиях – тем более, – отмечает Татьяна Шевцова. – На самом-то деле предвыборная программа кандидата в президенты Владимира Зеленского была построена на правильных либертарианских принципах – введение налога на выведенный капитал, снижение нагрузки на фонд оплаты труда (ФОТ), улучшение инвестиционного климата. Но что-то пошло не так на этапе воплощения в жизнь этой программы. И сейчас необходимо срочно исправлять ситуацию – времени и права на ошибки уже нет".

Эксперт напоминает, что в парламенте зарегистрирован законопроект №1185 – о налоге на выведенный капитал. Готовы все наработки и расчеты по снижению нагрузки на ФОТ.

"Необходима только жесткая политическая воля – на воплощение и признание ошибочной фискальной политики прошедшего года", – резюмирует Татьяна Шевцова.

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