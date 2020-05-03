Украинцы едут домой: более 500 человек вернулись в страну за последние сутки

Около 15 тыс. человек пересекли границу Украины за последние сутки. Такую информацию опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы. Температурный скининг не показал повышенной температуры ни у кого из оформляющих пересечение границы.

"Проверены также и пассажиры, прибывших вчера в аэропорт "Борисполь" эвакуационными рейсами. В общем, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ", - сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пассажиры указанных рейсов выбрали домашнюю самоизоляцию, контролировать соблюдение которой можно с помощью мобильного приложения. Нарушителей изоляции уполномоченные службы не фиксировали.

Как сообщал портал "Комментарии", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала 11 специальных международных рейсов для возвращения граждан Украины из-за границы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!