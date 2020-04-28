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«МАУ» совершит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за границы: перечень стран

Авиакомпания «МАУ» анонсировала спецрейсы в начале мая для украинцев, которые не могут выехать из-за границы

сегодня, 18:21
Автор:

• Таисия Ерохина

«МАУ» совершит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за границы: перечень стран

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала 11 специальных международных рейсов для возвращения граждан Украины из-за границы. Об этом говорится на странице компании в Facebook.

Так, перелеты запланированы в начале мая. Сообщается, что ими смогут воспользоваться граждане Украины и нерезиденты, которые имеют право въезда в нашу страну. В частности рейсы "Амстердам – Киев", "Тель-Авив – Киев" запланированы на 1 мая 2020 года, далее "Женева – Киев", "Дубай – Киев", "Шарм-эль-Шейх – Киев" - 3 мая, "Торонто – Киев", "Дортмунд – Киев", "Прага – Киев" - 5 мая. А также 7 мая – "Мадрид – Киев", "Милан – Киев", 9 мая – "Мюнхен – Киев".

"На каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина восстанавливает спецрейсы из-за рубежа. Вернувшись в Украину спецрейсом, украинцы обязаны будут пройти обсервацию в течение двух недель.

Ранее "Комментарии" писали, или есть риск "замять" расследование авиакатастрофы "МАУ" в Иране под шумок пандемии.


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Источник: https://www.facebook.com/flyuia.ua/photos/a.172519259430315/3381176921897850/?type=3&theater
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