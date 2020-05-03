Флагман украинских ВМС вышел в море

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8877.65
ETH/USD
210.10
LTC/USD
48.02
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
29.70
RUB/UAH
0.37
Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" вышел в море для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебных задач.
Согласно сообщению, экипаж выполнял задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки (А) К-100. В круг задач также входило уничтожение условного противника. Для этого задействовали автоматическую зенитную установку АК-630.
Отмечается, что боевой корабль не выполнял пуски из ракетного комплекса ПК-16 уже несколько лет.
Как сообщал портал "Комментарии", украинские военнослужащие провели противодесантные учения в районе проведения операции Объединеных сил. Маневры прошли вблизи побережья Азовского моря.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости