Флагман украинских ВМС вышел в море

Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" вышел в море для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебных задач.

Согласно сообщению, экипаж выполнял задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки (А) К-100. В круг задач также входило уничтожение условного противника. Для этого задействовали автоматическую зенитную установку АК-630.

Отмечается, что боевой корабль не выполнял пуски из ракетного комплекса ПК-16 уже несколько лет.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские военнослужащие провели противодесантные учения в районе проведения операции Объединеных сил. Маневры прошли вблизи побережья Азовского моря.

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