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День матери: когда отмечает Украина в 2020 году

Официально День матери в Украине отмечают ежегодно с 1999 года

сегодня, 07:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

День матери: когда отмечает Украина в 2020 году

В Украине День матери каждый год отмечают в мае, во второе воскресенье. В 2020 году это будет 10 мая, то есть это воскресенье. 

История праздника всех мам уходит корнями в прошлое на сотню лет. Еще в 1914 году добавить его в календарь первыми решили американцы. Затем постепенно их примеру последовали еще несколько десятков стран. Ныне День матери официально празднуют в более чем сорока странах. В том числе и в Украине. В календарь отечественных праздников он попал в 1999 году, благодаря указу президента.

Особых празднеств в этот день, обычно, в Украине не устраивают. Это скорее семейный праздник. Вместе с тем, ежегодно в этот день почитают многодетных матерей и раздают звание матерей-героинь, в семье которых воспитываются 5 и более детей.  

В других странах День матери также отмечают, в основном, в тот же день, что и в Украине. То есть во второе воскресенье мая. Но есть и другие даты. Например, в России праздник мам отмечают осенью - в последнее воскресенье ноября. 

Традиции, связанные с Днем матери, в разных странах могут быть свои. К примеру, в США и некоторых европейских странах в этот день одежду украшают цветами. Если мама жива, цепляют красную гвоздику, если же умерла - белую. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали об отношениях мамы Насти Каменских с зятем - Алексеем Потапенко. 



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