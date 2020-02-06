Мама Насти Каменских рассказала об отношениях с зятем

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Личная жизнь украинской артистки Насти Каменских и ее мужа Потапа всегда вызывала интерес поклонников. Звездная пара не стесняется выставлять напоказ отношения и часто публикует в социальных сетях совместные фотографии. А недавно стало известно, как мама Насти относится к звездному зятю и насколько у них хорошие отношения.
64-летняя Лидия Каменских рассказала, что с известным продюсером и по совместительству своим зятем Потапом состоит в хороших отношениях. Женщина призналась, что именно такого мужа хотела для своей дочери. Потап также не стесняется проявлять своих чувств к теще и называет ее "мама".
Для любимого зятя теща готовит различные "правильные" вкусности, потому что поддерживает их с Настей в плане здорового образа жизни. Лидия подчеркнула, что очень любит свою дочь и ее мужа, ведь это ее дети.
Напомним, что недавно Настя Каменских прокомментировала будущее пополнение в семье.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как рэпер Потап сделал предложение своей возлюбленной Насте Каменских.
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