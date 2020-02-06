Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Мама Насти Каменских рассказала об отношениях с зятем
НОВОСТИ Все новости

Мама Насти Каменских рассказала об отношениях с зятем

Известно, как рэпер называет маму своей возлюбленной

сегодня, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Мама Насти Каменских рассказала об отношениях с зятем

Личная жизнь украинской артистки Насти Каменских и ее мужа Потапа всегда вызывала интерес поклонников. Звездная пара не стесняется выставлять напоказ отношения и часто публикует в социальных сетях совместные фотографии. А недавно стало известно, как мама Насти относится к звездному зятю и насколько у них хорошие отношения.

64-летняя Лидия Каменских рассказала, что с известным продюсером и по совместительству своим зятем Потапом состоит в хороших отношениях. Женщина призналась, что именно такого мужа хотела для своей дочери. Потап также не стесняется проявлять своих чувств к теще и называет ее "мама".

Для любимого зятя теща готовит различные "правильные" вкусности, потому что поддерживает их с Настей в плане здорового образа жизни. Лидия подчеркнула, что очень любит свою дочь и ее мужа, ведь это ее дети.

Напомним, что недавно Настя Каменских прокомментировала будущее пополнение в семье. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как рэпер Потап сделал предложение своей возлюбленной Насте Каменских. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/mama-nasti-kamenskih-rasskazala-kakimi-blyudami-baluet-svoego-zyatya-potapa-1487310.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...