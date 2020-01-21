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Потап и Настя Каменских рассказали о пополнении в семье

Потап признался, что они с женой уже работают над тем, чтобы стать родителями

21 января 2020, 11:10
Автор:

• Елена Волкова

Известный украинский продюсер Потап и певица Настя Каменских, которые поженились в мае прошлого года, рассказали о желании стать родителями в ближайшее время.

Так, на шоу "Голос країни" Потап признался, что они с женой уже работают над этим. По его словам, у коллеги "по цеху" - певца Димы Монатика – подрастают двое прекрасных сыновей, которые его вдохновляют. О желании стать мамой рассказала и Настя. "Леша просто невероятный, с ним так весело, он действительно, как ребенок", – сказала певица, добавив, что было бы здорово, если бы таких "детей" дома было двое.

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Напомним, ранее в Сети поползли слухи о том, что 34-летняя экс-участница украинской группы "Потап и Настя" уже находится в положении. Так, певица Настя Каменских опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте новые фотографии, на которых она хвастается новой сережкой в носу. Однако  подписчики артистки переместили внимание на ее якобы округлившийся животик. Таким образом, фанаты пришли к выводу, что Настя и ее супруг Алексей Потапенко скоро станут родителями. 


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Источник: https://comments.ua/
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