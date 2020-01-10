«Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности

34-летняя экс-участница украинской группы "Потап и Настя" снова на слуху среди пользователей сети. Так, певица Настя Каменских опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте новые фотографии, на которых она хвастается новой сережкой в носу. Однако подписчики артистки переместили все внимание на ее якобы округлившийся животик. Таким образом, фанаты пришли к выводу, что Настя и ее супруг Алексей Потапенко скоро станут родителями.

"Живот такой кругленький, беременны?", "Мне кажется, что у Насти будет малыш", "А пузико уже видно", — пишут комментаторы под новыми снимками Каменских.

Стоит отметить, что Каменских находится под особым пристальным вниманием своих фанатов с лета, с момента ее замужества с Алексеем Потапенко. Так, поклонники уже неоднократно говорили о том, что поп-звезда в положении. Тем не менее, супружеская пара никак не реагирует на подобные обсуждения своих фолловеров, а также не дают официальных комментариев по-поводу информации о пополнении в семье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что возлюбленная Илона Маска спровоцировала слухи о беременности.





