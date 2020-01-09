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Главная / Украина / Возлюбленная Илона Маска спровоцировала слухи о беременности
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Возлюбленная Илона Маска спровоцировала слухи о беременности

Певица Граймс показала малыша в утробе

сегодня, 20:10
Автор:

• Ростопира Наталья

Избранница всемирноизвестного 48-летнего миллиардера Илона Маска спровоцировала слухи о своей беременности. Так, 31-летняя канадская исполнительница Граймс поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком, которым якобы намекает о том, что находится в положении. Стоит отметить, что фотоснимок получился весьма неординарным: певица предстала обнаженной и с якобы прозрачным животом, через  который просвечивается младенец в утробе. Кроме того, Граймс оставила подпись под фото: "Цензура для инстаграм ахаха - почти сойдет с рук".

Многие из звезд шоу-бизнеса принялись писать положительные комментарии с поздравлениями будущих звездных родителей. Однако не все пользователи сети однозначно восприняли публикацию, некоторые подписчики уличили возлюбленную основателя Tesla в использовании чрезмерного фотошопа.

Сам Илон Маск пока не комментировал будущее отцовство, поэтому поклонники гадают, шутка это или все же правда. Но если просмотреть страницу певицы и ее предыдущие снимки, можно заметить ее округлившийся животик.

Напомним, что изобретатель и певица открыто заявили о своих отношениях еще в мае 2018 года, тогда они вместе появились на красной дорожке в Нью-Йорке. С тех пор возлюбленные постоянно попадают в объективы папарацци во время романтических прогулок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что основатель компании Tesla, Илон Маск поделился своим зажигательным танцем в соцсети.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B7E9gnJF0O9/
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