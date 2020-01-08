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"Так, будто никто не смотрит": Илон Маск станцевал в Китае

Основатель компании Tesla поделился своим зажигательным танцем в соцсети

сегодня, 21:45
Автор:

• Ростопира Наталья

48-летний генеральный директор и руководитель совета директоров компании Tesla Илон Маск в очередной раз стал объектом для фотожаб. Так, пользователи сети создают мемы на основе одной из последних открытых презентаций предпринимателя крупнейшего в мире автомобильного предприятия. Так, в Китае проходила церемония в честь первых поставок Tesla Model 3,  которые собирались в Шанхае. Однако на встрече Маск  не ограничился только деловыми разговорами, а он станцевал прямо на сцене, перед большим скоплением людей. Как точно подметили журналисты издания CNN, от танца Илона было всем неловко.  Местные СМИ подметили, что Маск двигался "словно ваш пьяный дядя".

Судя по видео, он странно покачивался из стороны в сторону, а потом и вовсе расхрабрился и сбросил с себя пиджак, как в стриптизе. Соответствующий видеоролик на своей официальной странице в Twitter опубликовал сам Илон Маск, оставив подпись: "NSFW". Известно, что  фраза расшифровывается как not safe for work – "не стоит смотреть на работе".


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте создали портрет Тутанхамона из кофейных стаканов.


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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1214483582363693057/video/1
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