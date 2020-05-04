Черкасская ОГА будет решать карантинный скандал в суде и кому вручили "Золотую Дзыгу": новости, которые вы могли пропустить

Карантин в Черкассах

Черкасская облгосадминистрация будет судиться с Черкасским горисполкомом. Все из-за ослабления карантинных ограничений. Иск в суд подготовили накануне, говорится на сайте ОГА. На прошлой неделе город решил снять ряд ограничений, в частности, разрешили работать малому бизнесу. В областной администрации считают, что власть Черкасс таким образом нарушила сразу два постановления Кабинета министров и протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям. Через суд ОГА потребует приостановить решение о снятии ограничений, пока в деле не поставят точку. Ослабление карантина переросло в скандал между мэром, чиновниками и силовиками. Вмешался в него и сам президент Зеленский, записавший по этому поводу видеообращение.





Сербия снимает ограничения

Сербия готовится на этой неделе отменить режим чрезвычайного положения. А вместе с ним и комендантский час. Вероятнее всего, карантин ослабят уже в четверг, 7 мая. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink. Режим ЧС в Сербии ввели из-за пандемии коронавируса 16 апреля. Это спровоцировало волну домашних протестов. Люди выходили на балконы и громко свистели и кричали. Президент пообещал ослабить ограничения, когда пациентов, требующих искусственной вентиляции легких, станет меньше, а новых инфицированных будет не больше 5% процентов от всех протестированных. После отмены режима ЧС граждане будут сами нести ответственность за свое здоровье, сказал Вучич.





Антитеррористическая операция в Египте

В Египте провели антитеррористическую операцию. На Синайском полуострове обнаружили тайное убежище боевиков. 18 из них силовики ликвидировали. Об этом сообщили в МВД Египта. Тайник нашли в городе Бир-ель-Абд. В это время там находились террористы, началась перестрелка, во время которой и уничтожили боевиков. Во время обыска правоохранители нашли арсенал оружия: 13 автоматов, 3 бомбы и 2 пояса со взрывчаткой. Антитеррористическую операцию начали после того, как во время взрыва в Северном Синае погибло 9 военных.





Лауреаты "Золотой Дзыги"

Украинская национальная кинопремия "Золотая Дзыга" назвала победителей. Из-за карантина церемонию в этом году пришлось проводить онлайн. Лучших выбирали в 22 номинациях. Две из них - новые. Так "Открытием года" назвали режиссера фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. А вот приз за визуальные эффекты вручили создателям ленты "Фокстер и Макс". Боролись за "золотые дзыги" всего 88 фильмов. Это и полный метр и короткометражки. Лучшим фильмом стал "Мои мысли тихие". Среди документалок первенство отдали работе "Поет Ивано-Франковсктеплокомунэнерго". А вот лучшим режиссером национальное жури признало Наримана Алиева за его работу "Домой". Исполнитель главной роли в этом фильме - Ахтем Сеитаблаев - стал лучшим актером. А за женскую роль отметили Ирму Витовскую, которая сыграла главную роль в фильме "Мои мысли тихие".

Читайте также, какой будет погода в понедельник, 4 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!