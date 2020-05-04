Украинцы увидят яркий метеорный дождь

Украинцы увидят метеорный дождь Эта-Акварид. Самым ярким он будет в ночь на 5 и на 6 мая. Об этом сообщает CNN.

Именно май, по мнению сотрудников Американского метеорного общества, является лучшим весенним периодом для наблюдения за метеорами в северном полушарии планеты. Поток Эта-Акварид еще и совпадает с началом полнолуния, что придает ему особых красок. Самые яркие впечатления можно получить, если наблюдать за метеорным дождем за несколько часов до рассвета. Если присмотреться повнимательнее в ночное небо, то даже невооруженным глазом можно увидеть до тридцати метеоров в час. С земли это явление будет похоже на звездопад. Метеоры пролетают со скоростью до 250 километров в час. Некоторые из них на небе оставляют яркие светящиеся следы, которые можно рассмотреть в течении нескольких секунд после падения метеора.

Правда, помешать рассмотреть падающие метеоры украинцам может погода. Если небо будет облачным, как обещают синоптики, то разглядеть хотя бы один метеор вряд ли получится.

Метеорный поток Эта-Акварид исходит от кометы Галлея. Ее орбитальный путь наша планета пересекает каждый раз весной: либо в конце апреля, либо в мае. Кстати, еще один яркий метеорный дождь можно увидеть в октябре. Этот поток называется Орионид.

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