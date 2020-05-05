Статистика коронавируса в Украине: где инфицированных больше всего

Еще 366 человек заболели коронавирусом в Украине. У всех COVID-19 подтвердили в течении последних суток. Общее количество инфицированных с начала вспышки теперь составляет 12697 человек. Это данные Минздрава Украины по состоянию на утро вторника, 5 мая.

По информации врачей, погибли из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 316 пациентов. Однако выросло число тех, кто коронавирус победил. Таких в Украине уже 1875.

Если учитывать ситуацию с распространением инфекции в регионах, то наиболее пораженными остаются Черновицкая область и Киев. В целом ситуация такова:



Винницкая область - 454 случая;

Волынская область - 343 случая;

Днепропетровская область - 478 случаев;

Донецкая область - 83 случая;

Житомирская область - 448 случаев;

Закарпатская область - 546 случаев;

Запорожская область - 287 случаев;

Ивано-Франковская область - 1015 случаев;

Кировоградская область - 401 случай;

Киев - 1583 случая;

Киевская область - 866 случаев;

Львовская область - 514 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 469 случаев;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 779 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 923 случая;

Харьковская область - 377 случаев;

Херсонская область - 142 случая;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Черновицкая область - 1948 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 64 случая.



Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в мире общее количество инфицированных превысило 3,6 миллионов человек. При этом самыми пораженными остаются Соединенные Штаты. Также мощную вспышку коронавируса фиксируют в Российской Федерации. Двое суток подряд там добавляется более, чем по 10 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. Такой прирост даже выше, чем сейчас наблюдают в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!