Статистика коронавируса в Украине: где инфицированных больше всего

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Еще 366 человек заболели коронавирусом в Украине. У всех COVID-19 подтвердили в течении последних суток. Общее количество инфицированных с начала вспышки теперь составляет 12697 человек. Это данные Минздрава Украины по состоянию на утро вторника, 5 мая.
По информации врачей, погибли из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 316 пациентов. Однако выросло число тех, кто коронавирус победил. Таких в Украине уже 1875.
Если учитывать ситуацию с распространением инфекции в регионах, то наиболее пораженными остаются Черновицкая область и Киев. В целом ситуация такова:
Винницкая область - 454 случая;
Волынская область - 343 случая;
Днепропетровская область - 478 случаев;
Донецкая область - 83 случая;
Житомирская область - 448 случаев;
Закарпатская область - 546 случаев;
Запорожская область - 287 случаев;
Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
Кировоградская область - 401 случай;
Киев - 1583 случая;
Киевская область - 866 случаев;
Львовская область - 514 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 469 случаев;
Полтавская область - 231 случай;
Ровенская область - 779 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 923 случая;
Харьковская область - 377 случаев;
Херсонская область - 142 случая;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черновицкая область - 1948 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в мире общее количество инфицированных превысило 3,6 миллионов человек. При этом самыми пораженными остаются Соединенные Штаты. Также мощную вспышку коронавируса фиксируют в Российской Федерации. Двое суток подряд там добавляется более, чем по 10 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. Такой прирост даже выше, чем сейчас наблюдают в США.
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