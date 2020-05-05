Более 3,6 млн заболевших и более 250 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели более 3,6
миллиона человек, а именно 3 633 8 3. Из них 251 480 человек умерли,
а еще 1 185 390 выздоровели. Таким образом, во всем мире
коронавирусом Covid-19
продолжают болеть почти 2,2 миллиона человек. Соответствующая информация
опубликована на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются США — 1,2 миллиона
заболевших, почти 70 тысяч смертей и 182 тысячи человек выздоровели.
На втором месте Испания — 248 301 заболели, 25 428
умерли, 151 633 выздоровели.
На третьем месте Италия — 211 938 заболели, 29 079
умерли, 82 879 выздоровели.
Примечательно, что сегодня Россия в антирейтинге по числу
заболевших коронавирусом поднялась на седьмое место. Учитывая динамику роста
заболевших в России, страна может занять пятое место уже через несколько дней.
Как сообщал портал "Комментарии", киностудия Disney пожертвует до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом Covid-19 — процент с продажи своих
фирменных защитных масок.
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