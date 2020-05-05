Более 3,6 млн заболевших и более 250 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели более 3,6 миллиона человек, а именно 3 633 8 3. Из них 251 480 человек умерли, а еще 1 185 390 выздоровели. Таким образом, во всем мире коронавирусом Covid-19 продолжают болеть почти 2,2 миллиона человек. Соответствующая информация опубликована на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — 1,2 миллиона заболевших, почти 70 тысяч смертей и 182 тысячи человек выздоровели.

На втором месте Испания — 248 301 заболели, 25 428 умерли, 151 633 выздоровели.

На третьем месте Италия — 211 938 заболели, 29 079 умерли, 82 879 выздоровели.

Примечательно, что сегодня Россия в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом поднялась на седьмое место. Учитывая динамику роста заболевших в России, страна может занять пятое место уже через несколько дней.

Как сообщал портал "Комментарии", киностудия Disney пожертвует до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом Covid-19 — процент с продажи своих фирменных защитных масок.

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