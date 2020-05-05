Расследование режима Путина и мюзикл Джексона: названы имена обладателей Пулитцеровской премии 2020

В Соединенных Штатах назвали имена обладателей Пулитцеровской премии 2020. Впервые за всю историю церемонию проводили онлайн, а лауреатов администратор премии Дана Канеди оглашала с собственной гостиной. Полный перечень победителей можно найти на официальном сайте премии.

Одна из главных наград - премия по литературе - досталась Колсону Уайтхеду за его роман "Никелевые мальчики". Это рассказ о жизни в исправительной школе для несовершеннолетних во Флориде.

Лучшей драмой жюри премии признали мюзикл Майкла Джексона "Странная петля". А вот приз в номинации "Поэзия" достался Джерико Брауну. В то же время, приз за лучший исторический роман достался Клэбу МакДэниелу за его работу "Сладкий вкус свободы".

Сразу два победителя оказалось в номинации "Публицистика". Это Энн Бойер ("Бессмертный") и Грег Грендон ("Конец мифа").

Что касается журналистской деятельности, то здесь награды также нашли своих обладателей. Лучшим международным репортажем жюри назвали материалы The New York Times о режиме Путина и вмешательстве Кремля во внутреннюю политику разных стран Европы, Азии и Ближнего востока. Среди отмеченных статей, в частности, история о покушении на украинского чиновника в Ровно.

А вот одна из самых престижных номинаций "За служение обществу" досталась журналистам газеты Anchorage Daily News за их расследование сексуального насилия на Аляске.





Пулитцеровская премия - в современном мире одна из самых престижных. Ее вручают ежегодно с 1917-го года. Размер премии - 15 тысяч долларов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что украинский детектив получил сразу несколько наград на фестивале в Колумбии.

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