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Расследование режима Путина и мюзикл Джексона: названы имена обладателей Пулитцеровской премии 2020

Впервые за историю существования Пулитцеровской премии лауреатов объявили онлайн

сегодня, 10:22
Автор:

• Виолетта Комаровская

Расследование режима Путина и мюзикл Джексона: названы имена обладателей Пулитцеровской премии 2020

В Соединенных Штатах назвали имена обладателей Пулитцеровской премии 2020. Впервые за всю историю церемонию проводили онлайн, а лауреатов администратор премии Дана Канеди оглашала с собственной гостиной. Полный перечень победителей можно найти на официальном сайте премии.

Одна из главных наград - премия по литературе - досталась Колсону Уайтхеду за его роман "Никелевые мальчики". Это рассказ о жизни в исправительной школе для несовершеннолетних во Флориде. 

Лучшей драмой жюри премии признали мюзикл Майкла Джексона "Странная петля". А вот приз в номинации "Поэзия" достался Джерико Брауну. В то же время, приз за лучший исторический роман достался Клэбу МакДэниелу за его работу "Сладкий вкус свободы". 

Сразу два победителя оказалось в номинации "Публицистика". Это Энн Бойер ("Бессмертный") и Грег Грендон ("Конец мифа").

Что касается журналистской деятельности, то здесь награды также нашли своих обладателей. Лучшим международным репортажем жюри назвали материалы The New York Times о режиме Путина и вмешательстве Кремля во внутреннюю политику разных стран Европы, Азии и Ближнего востока. Среди отмеченных статей, в частности, история о покушении на украинского чиновника в Ровно. 

А вот одна из самых престижных номинаций "За служение обществу" досталась журналистам газеты Anchorage Daily News за их расследование сексуального насилия на Аляске. 


Пулитцеровская премия - в современном мире одна из самых престижных. Ее вручают ежегодно с 1917-го года. Размер премии - 15 тысяч долларов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что украинский детектив получил сразу несколько наград на фестивале в Колумбии. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4HBXCm9ovaU&feature=emb_logo
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