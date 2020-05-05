День Киева из-за карантина проведут в новом формате

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День Киева, который в нынешнем году выпадает на 31 мая, не будут отмечать
масштабными массовыми мероприятиями из-за связанного с коронавирусом карантина.
Об этом рассказала глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и
информационной политики КГГА Виктория Муха, передает OBOZREVATEL.
По словам Виктории Мухи в 2020 году нет возможности отметить праздник так
же масштабно, как в предыдущие годы, поэтому столичные власти обсуждают
возможность проведения праздника в онлайн-формате. Она также отметила, что на
сегодняшний день уже известно о продлении карантина до 22 мая. Кроме того, если
даже карантин отметят в конце мая, и будет разрешение на проведение массовых
мероприятий, то у столичных властей в любом случае не будет времени, чтобы
организовать масштабный праздник.
Виктория Муха также отметила, что уже сейчас с департаментом культуры
обсуждаются новые формы празднований.
Ранее "Комментарии" писали, что метро
в Киеве планируют запустить в конце июня или даже в начале июля, внутренние
поезда и междугородной транспорт тоже в середине лета. При этом в
ноябре-декабре 2020 года власти ожидают вторую вспышку коронавируса.
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