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День Киева из-за карантина проведут в новом формате

День Киева в 2020 году могут праздновать онлайн

сегодня, 11:09
Автор:

• Татьяна Веремеева

День Киева из-за карантина проведут в новом формате

День Киева, который в нынешнем году выпадает на 31 мая, не будут отмечать масштабными массовыми мероприятиями из-за связанного с коронавирусом карантина. Об этом рассказала глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха, передает OBOZREVATEL.

По словам Виктории Мухи в 2020 году нет возможности отметить праздник так же масштабно, как в предыдущие годы, поэтому столичные власти обсуждают возможность проведения праздника в онлайн-формате. Она также отметила, что на сегодняшний день уже известно о продлении карантина до 22 мая. Кроме того, если даже карантин отметят в конце мая, и будет разрешение на проведение массовых мероприятий, то у столичных властей в любом случае не будет времени, чтобы организовать масштабный праздник.

Виктория Муха также отметила, что уже сейчас с департаментом культуры обсуждаются новые формы празднований.

Ранее "Комментарии" писали, что метро в Киеве планируют запустить в конце июня или даже в начале июля, внутренние поезда и междугородной транспорт тоже в середине лета. При этом в ноябре-декабре 2020 года власти ожидают вторую вспышку коронавируса.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/kiyany/iz-za-karantina-v-kieve-otmenili-prazdnovanie-dnya-goroda.htm
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