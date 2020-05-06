6 мая в календаре: какой православный праздник отмечаем в этот день

Сегодня, 6 мая, отмечают большой православный праздник - День Георгия Победоносца или Юрьев День. Принято молиться о защите жилища и победе над врагами, а также обращаться к святому перед ответственными событиями в жизни.

В народе же сегодняшний день известен как Ярилы Вешнего. С 6 мая можно начинать работать в поле, а также издавна начинался свадебный сезон. Тем временем в США сегодня празднуют День медсестер, а на Кипре - Праздник цветов.

Памятных событий 6 мая в истории не так много, однако одно из них - первый рейс под Ла-Маншем в 1994 году, который соединяет Англию и Францию.

Именинники этого дня - актер Джордж Клуни, австрийский невролог и психиатр Зигмунд Фрейд, а также французский революционер Максимилиан Робеспьер.

Ранее "Комментарии" сообщали, что уже завтра синоптики обещают день без гроз, однако дожди все равно пройдут по всей стране. На западе ожидается несущественное потепление, однако в остальной части Украины на несколько градусов похолодает. В выходные в регионах будет дождь и вернутся грозы, которые продлятся, как минимум, до следующей недели.

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