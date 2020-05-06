Передал врачам «болгарку»: украинский бизнесмен рассказал, как Бродский помогает стране бороться с коронавирусом

Украинский бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс раскритиковал предпринимателя Михаила Бродского за то, что тот недостаточно помогает стране. Вместо этого он якобы занимается мародерством во время карантина, заявил Фукс. Об этом сообщает издание "Вести".

Рассказать, чем именно занимается Бродский во время карантина, Фукс решил после нападок на Офис Президента. В частности, и на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, которые были связаны с поставками из Китая медицинского оборудования и средств защиты, закупленных за счет средств представителей крупного бизнеса.

"Как человек, который финансирует борьбу с коронавирусом в Украине, могу сказать, что в ОП (в том числе и Тимошенко) все же предпринимают усилия по объединению и координации власти и бизнеса", – написал Павел Фукс в своем Телеграм-канале.

Фукс сообщил, что присоединился к штабу помощи медикам, который был создан по инициативе президента Владимира Зеленского. Он купил два рентген-диагностических комплекса за 13 млн 400 тыс. грн и оплатил чартер с гуманитарной помощью из Женевы.

"Это всё за заработанные мной деньги, из которых уплачены налоги", – отметил бизнесмен.

В то же время, говорит Фукс, фирма "Венето", принадлежащая Бродскому, передала врачам в Черкассах лишь болгарку (электроинструмент) и 100 защитных костюмов.

Михаила Бродского Фукс обвинил в том, что он решает во время карантина свои бизнес-вопросы, связанные со строительством.

"6 лет он пытался построить торговый центр на Крещатике, 23-Б. Местные жители против. По этому адресу находился когда-то ресторан, который хотят снести и построить здание высотой минимум в четыре этажа. И вот 31 марта он получил разрешение на "реконструкцию с надстройкой кафе". Цинично, в карантин, когда местные жители лишены права на протест. Разве это не мародерство?" – отметил Фукс.

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