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7 мая в календаре: какие праздники отмечают сегодня и что принято делать в этот день

Именинники этого дня - композиторы Иоганнес Брамс и Петр Чайковский, а также первая леди Аргентины Эва Перон

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

7 мая в календаре: какие праздники отмечают сегодня и что принято делать в этот день

Сегодня во всем мире отмечают Международный день радио. Он приурочен ко дню, когда в 1895 году Александр Попов осуществив первый сеанс радиосвязи, выступив с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника. Тем временем в Португалии празднуют еще и  День человека моря, в Шотландии - День весны, а в Дании - День молитвы.

Согласно народному поверью, 7 мая издавна принято убирать в доме и во дворе. Сегодня важно довериться своим внутреннему голосу и интуиции, которые помогут с важными решениями.

7 мая 1662 года был основан город Ивано-Франковск, а в 1744-м в Российской империи отменили смертную казнь. Именинники этого дня - композиторы Иоганнес Брамс и Петр Чайковский, а также первая леди Аргентины Эва Перон.

Как ранее сообщали "Комментарии", гроз, которые с минувшей недели охватили всю Украину, сегодня не ожидается. Однако, по информации гидрометцентра страны, 7 мая похолодает, а день выдастся дождливым.


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Источник: https://comments.ua/
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