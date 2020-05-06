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Чиновникам разрешили брать подарки масками и антисептиками

Минздраву разрешили принимать подарки на особых условиях

сегодня, 16:18
Автор:

• Сергей Медведев

Чиновникам разрешили брать подарки масками и антисептиками

Правительство разрешило Минздраву и государственной эпидеомиологической службе принимать добровольные пожертвования в виде медицинских защитных масок, антисептиков и лекарств, помогающих в борьбе с коронавирусом. Решение исключить подобные "подарки" из запрета на получение подарков приняли на заседании Кабинета министров.

Так, закон "О предотвращении коррупции", который запрещает подарки госслужащим, не будет касаться  предметов из соответствующего списка.

Отмечается, что распоряжение носит временный характер и будет действовать лишь во время карантина и только для ведомств, которые непосредственно отвечают за эпидобстановку в стране.

Как сообщал портал "Комментарии", представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что защитные маски или другие средства индивидуальной защиты скоро могут стать новой нормой жизни для всего человечества.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4225610-kabmyn-razreshyl-daryt-mynzdravu-masky-y-antyseptyky
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