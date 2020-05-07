Заседание Рады по требованию нардепов и "дешевый" доллар: каким будет четверг

Рада. Сегодня в связи с требованием 156 народных депутатов спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание. Парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы, которые помогут медикам противодействовать распространению коронавируса, а также законопроект "О защите населения от инфекционных болезней". Нардепы установят размер обязательного государственного страхования чиновников и работников коммунальных учреждений здравоохранения, которые сейчас задействованы в борьбе с пандемией.

Курс гривни. Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на 7 мая на уровне 26,93 грн за доллар. В то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,10 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара в Украине за сутки снизился на 5 копеек – с 26,98 грн за доллар по состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 17 копеек: по состоянию на 7 мая курс был установлен на уровне 29,27 грн за евро.

Праздники. Сегодня во всем мире отмечают Международный день радио. В Португалии празднуют еще и День человека моря, в Шотландии - День весны, а в Дании - День молитвы. Именинники этого дня - Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван.

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