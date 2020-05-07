В Нью-Йорке не сработала карантинная изоляция и подарок медикам от Бэнкси: новости, которые вы могли пропустить

Эффективность изоляции

Более половины людей, которые заразились коронавирусом в Нью-Йорке, не нарушали карантина и редко выходили на улицу. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает CNBC. Нью-Йорк - один из самых пораженных COVID-19 штатов. Чиновники решили проанализировать данные о происхождении болезни, собранные со ста больниц. И то, что изоляция не сработала, шокирует местные власти. 66% пациентов уверяют, что постоянно находились дома и крайне редко выходили за его пределы. "Это неожиданно. Люди действительно были дома. Мы предположили, что, вероятно, они пользовались общественным транспортом, но все эти люди буквально сидели дома. Это и пенсионеры, и безработные", - говорит Куомо. Еще 18% пациентом привезли в больницы из домов престарелых, 2% - это бездомные, 1% - осужденные.





Дезинформация о вакцине против коронавируса

Госдепартамент США обвинил Россию в распространении дезинформации относительно вакцины против коронавируса. Москва хочет уже на первоначальном этапе подорвать доверии к лекарствам, разработанным в США. Об этом сказала спецпосланник Госдепа по борьбе с дезинформацией Леа Гэбриэл: "Мы имеем много примеров из прошлого, когда Россия создавала фейки о сфере здравоохранения. Это давно известная тактика. Взять хотя бы "теории заговоров" касательно влияния связи 5G, происхождение которых было доказано журналистами The New York Times". Гэбриэл уверяет, что Россия долгое время пытается дискредитировать исследования в сфере борьбы с коронавирусом, которые финансирует Соединенные Штаты и их партнеры.





Отмена чрезвычайного положения в Сербии

В парламенте Сербии решили поддержать предложение правительства и отменили в стране чрезвычайное положение. Вместе с ним остался в прошлом и комендантский час. Об этом говорится на сайте парламента. Отмену поддержали депутаты из правящей коалиции, а вот оппозиция голосование бойкотировала. Напомним, что чрезвычайное положение в Сербии ввели еще 15 марта из-за вспышки коронавируса. Уже через месяц это спровоцировало серию домашних протестов, когда люди одновременно выходили на балконы, свистели и кричали. Среди ограничений был, например, полный запрет на выход из дома пенсионерам, которые старше 65 лет. После отмены режима ЧП должны заработать общественный транспорт и сфера услуг.





Подарок от Бэнкси

Всемирно известный уличный художник Бэнкси решил по-своему отблагодарить медиков, которые спасают пациентов с коронавирусом. Английской больнице он подарил картину, где изображен врач-супергерой. Фото новой работы художник поделился в своем Instagram. На нем маленький мальчик играется с куклой женщины-врача, которая одета как супергерой. Эту картину, сообщают в ВВС, Бэнкси презентовал больнице в городе Саутгемптон и оставил послание: "Спасибо вам за то, что вы все делаете. Надеюсь, она сможет хоть немного осветить это место, хотя она и черно-белая". Картина будет находится в больнице до осени, а затем ее продадут на аукционе, а деньги отдадут на развитие медицины.

Напомним, что ранее Бэнкси развеселил подписчиков в Instagram картиной на тему самоизоляции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!