У экс-главы налоговой Верланова провели обыск

Сотрудники СБУ провели обыск у Сергея Верланова, который ранее занимал должность руководителя налоговой службы. Об этом сам экс-чиновник написал на своей странице в Facebook.

Так, Сергей Верланов сообщил, что обыск начался утром. Сотрудники Службы безопасности Украины обыскали квартиру, в которой Верланов проживает с женой и дочерью. Обыск успехом не увенчался — то что искали не нашли, отметил Верланов.





Также экс-глава налоговой пообещалзащищать семью и информировать о дальнейшем ходе дела.

Как сообщал портал "Комментарии", новым главой Государственной налоговой службы стал Алексей Любченко. Как заявил во время брифинга министр финансов Сергей Марченко, Любченко подпишет контракт на период карантина. По словам министра, налоговая будет отчитываться каждый месяц о выполнении своей работы, а именно - обеспечении доходной части бюджета.

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