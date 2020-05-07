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Метро в Украине не может открыться раньше 22 мая, ­– Шмыгаль

Согласно плану правительства, метро не будут запускать, пока в стране не станет меньше случаев инфицирования коронавирусом

сегодня, 13:36
Автор:

• Татьяна Веремеева

Метро в Украине не может открыться раньше 22 мая, ­– Шмыгаль

Метрополитен в Украине планируют открыть не раньше 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного совещания с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что согласно наработанному Кабмином плану, запуск метро не возможен раньше 22 мая, так как это несет угрозу распространения коронавируса.

Денис Шмыгаль также отметил, что за последние сутки в нашей стране выздоровело рекордное количество людей – 299. В то же время заболевание диагностировали у большего количества жителей страны, чем в предыдущие дни – 507 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 7 мая, коронавирусом в нашей стране инфицированы 13 691 человек. В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. На данный момент в Украине умерло 340 пациентов, самым юным из которых стал 18-летний парень. Тем временем 2396 человек уже выздоровели.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/vihid-z-karantinu-povinen-buti-planovim-i-pomirnim-prezident-61057
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