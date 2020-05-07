Статистика коронавируса 7 мая: за сутки COVID-19 заразилось еще 507 украинцев

Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 7 мая, коронавирусом в нашей стране инфицирован 13691 человек. Это на 507 случаев больше, нежели в минувшие сутки.

В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 340 пациентов, самым юным из которым стал 18-летний парень. Тем временем 2396 человек выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.

Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:

Винницкая область - 485 случаев;

Волынская область - 393 случая;

Днепропетровская область - 624 случая;

Донецкая область - 89 случаев;

Житомирская область - 468 случаев;

Закарпатская область - 600 случаев;

Запорожская область - 300 случаев;

Ивано-Франковская область - 1055 случаев;

Кировоградская область - 403 случая;

Киев - 1675 случаев;

Киевская область - 916 случаев;

Львовская область - 595 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 171 случай;

Одесская область - 568 случаев;

Полтавская область - 236 случаев;

Ровенская область - 817 случаев;

Сумская область - 131 случай;

Тернопольская область - 951 случай;

Харьковская область - 448 случаев;

Херсонская область - 146 случаев;

Хмельницкая область - 138 случаев;

Черновицкая область - 2048 случаев;

Черкасская область - 324 случая;

Черниговская область - 68 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.

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