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Компания Mercedes получила рекордный штраф в Южной Корее

Автопроизводителей оштрафовали за фальсификацию экологических показателей

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Компания Mercedes получила рекордный штраф в Южной Корее

Власти Южной Кореи решили оштрафовать компании  Mercedes-Benz, Porsche и Nissan, причем сумма штрафа  для Mercedes является рекордной. Так, руководство компании обязано выплатить 63,4 млн долларов. Porsche и Nissan заплатят 817,3 и 735,6 тысячи долларов соответственно.

Как сообщает агентство  Xinhua, производители автомобилей занижали показания вредных выбросов в атмосферу с помощью специального программного обеспечения. Фальсификация отчетов зафиксирована на протяжении 6 лет — с 2012 по 2018 годы. В список с неправдивыми показателями выбросов попали 37 тыс. автомобилей 12-ти моделей.

Отмечается, что выбросы отдельных моделей  Mercedes в 13 раз превышали нормативы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине планируют начать более эффективно контролировать уровень загрязнения воздуха. Для этого в Кабмине намерены открыть Офис контроля выбросов в атмосферу.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/06/c_139035049.htm
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