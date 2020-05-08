Компания Mercedes получила рекордный штраф в Южной Корее

Власти Южной Кореи решили оштрафовать компании Mercedes-Benz, Porsche и Nissan, причем сумма штрафа для Mercedes является рекордной. Так, руководство компании обязано выплатить 63,4 млн долларов. Porsche и Nissan заплатят 817,3 и 735,6 тысячи долларов соответственно.

Как сообщает агентство Xinhua, производители автомобилей занижали показания вредных выбросов в атмосферу с помощью специального программного обеспечения. Фальсификация отчетов зафиксирована на протяжении 6 лет — с 2012 по 2018 годы. В список с неправдивыми показателями выбросов попали 37 тыс. автомобилей 12-ти моделей.

Отмечается, что выбросы отдельных моделей Mercedes в 13 раз превышали нормативы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине планируют начать более эффективно контролировать уровень загрязнения воздуха. Для этого в Кабмине намерены открыть Офис контроля выбросов в атмосферу.

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