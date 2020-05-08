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8 мая в календаре: какой важный праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Сегодня - Дни памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

8 мая в календаре: какой важный праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Сегодня во всем мире отмечают Дни памяти и примирения, вспоминая о погибших во Второй мировой войне. В ООН делают акцент современного общества на том, что важно быть едиными и бороться сообща против новых вызовов, а также решать проблемы исключительно мирным путем. 8 и 9 мая украинцы почтят память погибших дома: в нашей стране массовые мероприятия в эти дни - под строгим запретом.

8 мая также отмечают Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Тем временем в Норвегии празднуют Ночь женщин, а в Канаде обычно стартует двухнедельный Фестиваль тюльпанов.

Согласно церковному календарю, 8 мая - день Марка Ключника, в молитве которому обычно просят, чтобы он уберег посевы от засухи. Считается, что сегодня нельзя пить алкоголь, который может плохо сказаться на здоровье.

Интересно, что 8 мая 1541 года Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, а в 1886-м Джон Пембертон впервые создал знаменитую Coca Cola. Кроме того, именно 8 мая 1945 года в Карлсхорте Германия признала свое поражение и был подписан акт о ее безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне.

Именинники сегодняшнего дня - 33-й президент США Гарри Трумен, режиссеры Роберто Росселлини и Валерий Тодоровский, а также музыканты Энрике Иглесиас и Потап.

Как ранее сообщали "Комментарии", синоптики рассказали, какие города сегодня не обойдут ливни и гроза.


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Источник: comments.ua
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