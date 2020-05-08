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Погода в Украине: синоптики рассказали, какие города не обойдут ливни и гроза

По информации гидрометцентра Украины, грозовые дожди в ближайшее время отступать не собираются

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Погода в Украине: синоптики рассказали, какие города не обойдут ливни и гроза

В большинстве украинских областей сегодняшний день будет солнечным. Об этом информирует гидрометцентр Украины.

Так, дождливая погода сегодня ожидается, преимущественно, на востоке и центре страны. Столбики термометров здесь будут колебаться от 12 до 17 тепла. А помимо дождя, в Харькове и Днепре передают грозы.

Теплее всего 8 мая будет в Одессе, где столбики термометров поднимутся до +19-ти градусов. В городах западной Украины сегодня температура будет колебаться от 14-ти до 17-ти тепла. В Киеве будет солнечно: ожидается +14…+16 градусов.

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Завтра немного потеплеет в западных областях, где ожидается дождь, а также похолодает на востоке. В целом же грядущие выходные обещают быть теплыми с температурой до +22 градусов, но местами возможны дождь и грозы.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: comments.ua
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