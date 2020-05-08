Россия превращается в эпицентр вспышки коронавируса, а в Украине ослабляют карантин: новости, которые вы могли пропустить

Вспышка коронавируса в России

Россия стала новым эпицентром вспышки коронавируса на евразийском континенте. Который день подряд там фиксируют более чем по 10 тысяч новых случаев инфицирования. А вчера таких было сразу 11 тысяч. Это больше, чем где-либо в мире. Таким образом Россия по общему количеству больных уже вышла на 5 место в мире. Перед ней только США, Испания, Италия и Великобритания. С начала вспышки в России зафиксировали 177 тысяч случаев инфицирования. Умерли 1625 пациентов, а почти 24 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчет инфицированных в мире.





Тестирование Трампа

Президента США Дональда Трампа теперь будут тестировать на коронавирус каждый день. Все из-за того, что COVID-19 обнаружили у человека из его близкого окружения. Заболел служащий ВМС США, который входит в подразделение камердинеров Трампа - помощников президента, которые работают на территории Белого дома. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на слова Хогана Гидли, заместителя пресс-секретаря президентской администрации. Чтобы уберечь Трампа от возможных последствий коронавируса, его решили тестировать каждый день, чтобы болезнь, в случае если она возникнет, можно было выявить как можно раньше. Также анализы будут ежедневно сдавать вице-президент Майк Пенс и еще несколько чиновников из Белого дома. " Ранее мы сдавали тест лишь раз в неделю, далее будем делать это раз в день", - сказал сам Дональд Трамп. Он уверяет, что с больным не контактировал.





Смягчение карантина

Смягчение карантина в Украине с 11 мая таки состоится. Правительство опубликовало на официальном сайте постановление, разрешающее снять некоторые ограничение. Несмотря на то, что карантин в Украине продлили до 22 мая, уже в грядущий понедельник украинцы смогут, например, посещать парки и скверы, музеи и библиотеки. Открыться должны парикмахерские, стоматологии и салоны красоты, а также непродовольственные магазины и летние площадки ресторанов. Все одни должны будут работать с соблюдением санитарных правил. Помещения будут регулярно дезинфицировать, а клиенты и сотрудники обязаны носить маски и перчатки.





Отмена выборов

Президентские выборы в Польше не состоятся. Они были назначены на это воскресение, 10 мая. Однако из-за возможной вспышки коронавируса их решили перенести. Нынче официально об этом огласил Нацизбирком. После начала вспышки в Польше приняли закон о том, как страна должна бороться с распространением инфекции. И, в частности, избирательная комиссия тоже частично обязана была остановить работу. Все необходимое к выборам подготовить не успели. Это касается и избирательных бюллетеней. "Национальная избирательная комиссия была лишена законной возможности напечатать бюллетени. Без этого голосование на выборах 10 мая невозможно", — говорится в заявлении комиссии.

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