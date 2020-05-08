Обострение на Донбассе: ранены шестеро военных

На передовой на Донбассе военные фиксируют обострение ситуации. Боевики украинские позиции за сутки атаковали 21 раз. Обошлось без жертв среди военных, но раненых сразу шестеро. Об этом говорится в утреннем сообщении Операции объединенных сил.

Вражеские атаки украинским армейцам пришлось отбивать ответным огнем. Как сообщила разведка, уничтожить удалось семерых противников, пятерых во время обстрела ранили. Также ликвидировать смогли военный грузовик оккупантов.

Боевики несколько раз стреляли из запрещенного Минском вооружением. На передовую выкатили артиллерию и минометы. Кроме того с утра и до вечера периодически обстреливали укрепления с гранатометов, и вооружения БМП.

Особенно неспокойно в течении минувших суток было неподалеку от Новотошковского. Там военные насчитали сразу 4 вражеские атаки. По армейцам со стороны оккупантов прилетело почти три десятка мин запрещенного калибра. На окрестности Орехового также упало несколько десятков снарядов.

Неспокойной в Ореховом была и эта ночь. До утра боевики в сторону украинских военных выпустили более 20 запрещенных мин, а также накрывали позиции с гранатометов. Обошлось без пострадавших. Украинские военные уверяют, что полностью контролируют ситуацию.

Ранее "Комментарии" рассказывали об обострении в районе Золотого. Боевики попытались выбить украинских военных с их позиций.

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